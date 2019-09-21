جهاز مكافحة الارهاب يعلن تدمير عدداً من الأنفاق ومستودعات الأسلحة لداعش في جبال حمرين

2019/09/21 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم السبت، قتل عدد من

عناصر تنظيم داعش، وتدمير كهوف وأنفاق تابعة للتنظيم في جبال حمرين، الممتدة من

محافظة ديالى إلى كركوك.

وقال إعلام الجهاز في بيان، تلقى “النور نيوز”

نسخة منه، إن “جهاز مكافحة الارهاب نفذ عملية في الخانوكة وجبال حمرين، وفق

معلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي”.

وأضاف البيان، أن العملية “أدت الى تدمير العديد من

الأنفاق والكهوف ومستودعات الذخائر والأسلحة، ومقتل عدد من الإرهابيين”.

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