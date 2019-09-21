2019/09/21 | 19:39

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الحشد الشعبي يكشف تفاصيل جديدة عن تفجير كربلاء

كشف قائد عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي علي الحمداني، السبت، عن

تفاصيل التفجير الذي استهدف مدخل مدينة كربلاء المقدسة امس، مبينا ان

الارهابي المسؤول عن التفجير نفذ سابقا عمليتين اجراميتين.وقال الحمداني في تصريح صحفي، ان "الارهابي ابتعد عن المركبة التي

استقلها من الطريق قبل 400 متر من الوصول الى السيطرة 54 التي وقع

فيها التفجير"، مشيرا الى ان "مفارز الامن الوطني سارعت الى ملاحقته

والقاء القبض عليه".واضاف الحمداني، ان "منفذ التفجير كان يحمل عبوة ناسفة يتم تفجيرها عن

بعد وضعها في المركبة القادمة من بغداد ومتجهة الى كربلاء"، لافتا الى

ان "الارهابي من منطقة جرف النصر ويسكن الحي العسكري في المسيب وقام

بتنفيذ عمليتين في القضاء قبل التفجير الاخير".وتابع، ان "هناك حواضن في مناطق مختلفة لا تزال تتأثر بافكار الارهاب

والتصريحات السياسية التصعيدية".ووقع يوم أمس تفجيراً إرهابياً عند مدخل مدينة كربلاء المقدسة اسفر عن

استشهاد 12 مواطناً واصابة 5 اخرين بجروح وحروق متفاوتة.

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