نهر دجلة يلتهم شابا في صلاح الدين والنجدة النهرية تدخل حالة الاستنفار القصوى

2019/09/21 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، بغرق شاب في نهر دجلة بالمحافظة، فيما أكد دخول دوريات النجدة النهرية حالة إستنفار قصوى بحثا عنه.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن"شابا في مقتبل العمر غرق بنهر دجلة قرب قضاء بيجي شمال مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين"، مبينا أن"الشاب فقد أثره نهائيا".

وأضاف ان"فرق من النجدة النهرية والأهالي في القرى الواقعة قرب النهر في حالة إستنفار بحثا عن الشاب الغريق للعثور عليه".

وسجلت محافظة صلاح الدين خلال موسم الصيف الحالي عدة حالات غرق.

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