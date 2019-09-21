انطلاق منافسات الأندية العربية بالقوس والسهم

2019/09/21 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السليمانية / اللجنة الاعلامية

تنطلق اليوم الاحد الموافق الثاني والعشرين من شهر ايلول الحالي منافسات بطولة الاندية العربية بالقوس والسهم للرجال والنساء بنسختها الاولى في محافظة السليمانية وبمشاركة 26 ناديا يمثلون سبع دول عربية.

واكد رئيس الاتحاد العراقي المركزي للقوس والسهم سعد محمود المشهداني ان منافسات البطولة العربية ستكون خاصة بفعاليتي القوس المركب والقوس المحدب، وبمشاركة 26 ناديا يمثلون سبع دول، حيث سيشارك العراق بـ 17 ناديا هم الخطوط والذرى والصمود والسليمانية والسياحة والشرطة والعدل والمستقبل والمشاهدة والوحدة وامانة بغداد والبيشمركة وديالى وسعد وسيروان وصلاح الدين وابو غريب، بينما ستشارك ليبيا بثلاثة اندية، هي: سيدي سليم والشروق والاهلي، واعلنت سوريا مشاركتها بناديين هما دير عطية والتضامن، بينما ستشارك فلسطين واليمن وتونس والمغرب بناد واحد لكل منهم، وهم التحدي المراكشي المغربي وفلسطين الفلسطيني وجنة التونسي والمركز التدريبي اليمني.

وعقد، يوم امس السبت، المؤتمر الفني للبطولة في نادي السليمانية الرياضي، وترأس المؤتمر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، سعد محمود المشهداني، الى جانب الحكم الدولي المصري احمد قورة، فضلا عن اعضاء اتحاد اللعبة وممثلي الاندية الـ 26 المشاركة في المنافسات العربية، الى جانب الحكام المعتمدين لإدارة المنافسات، المشهداني رحب في بداية المؤتمر الفني بالوفود العربية المشاركة في بطولة الاندية، متمنيا لهم اقامة سعيدة في بلدهم الثاني العراق من خلال احتضان محافظة السليمانية لمنافسات البطولة والتي تستمر حتى يوم الاربعاء المقبل، موضحا في الوقت نفسه ان الهدف الاسمى في المنافسات العربية هو تعاون الجميع لإنجاح بطولة الاندية بعيدا عن التنافس الذي ستشهده ايام البطولة والتي نتمنى ان تكون فاتحة خير لإقامة بطولات مقبلة عربية وقارية ودولية في العاصمة بغداد وبقية المحافظات الاخرى.

وبعدها تحدث الحكم العام للبطولة، المصري احمد قورة، بشكل عام عن المنافسات، قائلا :ان يوم امس السبت شهد اجراء التدريب الرسمي للاعبين واللاعبات الـ 61 الذين يمثلون 26 ناديا موزعين بين سبع دول عربية هي العراق وليبيا وسوريا وتونس واليمن وفلسطين والمغرب، وبعدها تم فحص الاسلحة الخاصة باللاعبين واللاعبات مؤكدا انه شخّص بعض الملاحظات البسيطة، لكن تم تلافيها وتجاوزها بفضل التزام وتعاون جميع الوفود المشاركة..



وبعدها تطرق الى منهاج ايام البطولة والمنافسات الخاصة بفعاليتي القوس المركب والقوس المحدب لفئتي الرجال والنساء موضحا في الوقت نفسه ان اللاعبة التونسية رحاب الوليد المشاركة في منافسات البطولة العربية ضمنت تقريبا البطاقة المؤهلة للمشاركة في اولمبياد طوكيو عام 2020 ، وتحتاج فقط لتسجيل رقم يصل الى 605 نقطة لتتواجد بشكل رسمي في منافسات دورة الالعاب الاولمبية المقبلة.



وبين: ان نتائج اللاعبين واللاعبات العراقيين في الدوري التأهيلي للبطولة العربية ستعتمد بشكل رسمي في منافسات بطولة اندية العراق التي ستقام ايضا في محافظة السليمانية بعد الانتهاء من منافسات البطولة العربية، وسيكون موعد انطلاقها تحديدا يوم الجمعة المقبل.

واوضح ان الحكام الذين سيشرفون على منافسات بطولة الاندية العربية هم سرمد عبد الهادي ورياض علي محسن وعادل سليم وعلي كاظم وعدنان جلاب وعلي حسن.

وفي سياق منفصل جددت الهيئة العامة للاتحاد العراقي المركزي للقوس والسهم ثقتها الكاملة بالهيئة الادارية لاتحاد اللعبة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمحافظة السليمانية، وعلى هامش منافسات بطولة الاندية العربية للقوس والسهم بنسختها الاولى لفئة المتقدمين للرجال والنساء.

وقال رئيس اتحاد اللعبة، سعد المشهداني ان اجتماع الهيئة العامة، الذي عقد في السليمانية، تضمن المصادقة بالاجماع على التقريرين الاداري والمالي لاتحاد اللعبة للعام الحالي، كما شهد الاجتماع نقاشات مفتوحة شملت جميع المواضيع التي من شأنها تطوير رياضة القوس والسهم، والارتقاء بها الى الافضل على كل المستويات والصعد العربية والقارية والدولية ايضا، وحضر الاجتماع 58 شخصا يمثلون عدد اعضاء الهيئة العامة لاتحاد القوس والسهم.

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