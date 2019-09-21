الجوية يشرع بتدريباته تحضيرا لملاقاة السالمية

2019/09/21 | 19:40

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بغداد / حيدر كاظم

شرع القوة الجوية في تدريباته بعد وصوله الى الكويت تحضيرا لملاقاة السالمية بعد غد ضمن اياب الدور الـ32 من مسابقة الاندية العربية للابطال (كأس محمد السادس) بكرة القدم، ويسعى الصقور للعودة بنتيجة ايجابية تسهم في تأهله الى المراحل المقبلة من البطولة وسيلعب بعدة خيارات، لاسيما ان مباراة الذهاب انتهت بفوز الازرق بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد واقيمت في ملعب كربلاء الدولي.

وقال نائب رئيس ادارة الجوية العميد وليد الزيدي : ان فريقه استعد جيدا لموقعة السالمية من خلال الفوز على امانة بغداد بهدفين دون رد في افتتاح مبارياته ضمن منافسات الدوري الكروي الممتاز ، معربا عن ثقته بقدرة لاعبي الصقور على تقديم مستوى يليق بسمعة ممثل كرتنا في المحفل العربي والعودة ببطاقة الترشح الى الدور 16.

واشار مشرف الصقور اللاعب الدولي السابق مهدي جاسم الى ان الجوية سيلعب من اجل الفوز لا غير لتجنب الدخول في حسابات معقدة وجميع اللاعبين في الجاهزية التامة لخوض مباراة الاياب، مؤكدا ان فريقه يتفوق على السالمية كونه سيخوض اللقاء بعيدا عن الضغوطات معتمدا على نتيجة الذهاب بينما المنافس لا خيار لديه سوى التعويض وسيندفع الى الهجوم بغية التسجيل وبالتالي يجب الاستفادة من الفراغات في الخطوط الخلفية واستغلال الهجمات المتاحة لانهاء المباراة مبكرا.

واوضح المحترف السوري في صفوف الجوية زاهر ميداني ان لقاء السالمية في غاية الصعوبة لانه سيقام في ملعب المنافس وامام جماهيره ، الا ان ذلك لن يكون عائقا لتطلعات الصقور والفريق عازم بقوة على تكرار نتيجة الذهاب.

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