بعد مطارة هوليودية .. القبض على احد أكبر تجار المخدرات في العراق

2019/09/21 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم السبت بإلقاء القبض على "أكبر" تجار للمخدرات في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر شفق نيوز، بأن "تم القبض على اكبر تاجر مخدرات في ميسان بعد مطاردة دامت ساعتين".

هذا ولم يخض المصدر بمزيد من التفاصيل.

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