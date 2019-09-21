الشرقاط تحتفي بالتنوّع والسلام في أوّل مهرجان للقراءة

2019/09/21 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل تحت شعار “الشرقاط تقرأ” وتزامنا مع تحرير الشرقاط ويوم السلام العالمي أقام المركز الثقافي في الشرقاط بالتنسيق مع دار سطور مهرجان القراءة الأول في الشرقاط بمشاركة مكوّنات العراق عصر هذا اليوم المصادف 21 أيلول 2019 على ساحة ملعب نادي الشرقاط.بدأ المهرجان بعزف للنشيد الوطني العراق ومن ثمّ كلمة …

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