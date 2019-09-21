بومبيو عن العقوبات الجديدة ضد إيران: تخريب الاقتصاد العالمي له ثمن

2019/09/21 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو ، ان الحزمة الاخيرة من عقوبات بلاده ضد ايران تأتي بهدف اجبارها على ” دفع ثمن الهجوم على شركة “أرامكو” السعودية “.ووصف بومبيو، في بيان اصدرته الخارجية الأمريكية ، الهجوم الذي استهدف قبل أسبوع معملين لـ”أرامكو” بأنه كان “محاولة فاشلة لتخريب الاقتصاد العالمي” و”عملا عدائيا مركبا في تخطيطه […]

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