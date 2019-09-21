خبراء: إرادة النصر حققت اهدافا استراتيجية وقطعت طريق عودة داعش

2019/09/21 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد خبراء ومختصون في مجال الأمن، السبت، بالنتائج التي حققتها عمليات إرادة النصر في مراحلها الخمس، مؤكدين أنها حققت اهدافا نوعية واستراتيجية وقطعت الطريق أمام عودة "داعش".وقال الخبير الاستراتيجي عباس العرداوي في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إن "عملية إرادة النصر كانت محددة الاهداف منذ بداية انطلاقها وسعت بجهد استخباري لضرب اوكار الإرهاب وقطع الطريق ...

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