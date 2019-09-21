اليوم .. اختتام فعاليات اسبوع النزاهة الوطني لمكافحة الفساد

2019/09/21 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر كرنفالٍ من الاحتفاليات والملتقيات وورش العمل سامي حسن تختتم اليوم الاحد فعاليات اسبوع هيئة النزاهة الوطني لمكافحة الفساد الذي نظمته دائرة التعليم والعلاقات العامَّة في الهيئة بهدف إبراز إنجازات الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة عبر كرنفالٍ من الاحتفاليات والندوات والملتقيات وورش العمل وغيرها من نشاطات التوعيَّة التي ستُقام في عموم المُؤسَّسات والوزارات ودوائر الدولة .وكان ...

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