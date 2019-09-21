ناقشنا زيادة الحمولات ونقل التجربة البلجيكية لادارة ارصفة الحاويات

2019/09/21 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق للصباح الجديد: البصرة _ سعدي السند : ناقشت الشركة العامة لموانئ العراق في جنيف سبل زيادة حجم الحمولات عن طريق الموانئ من خلال تهيئة جميع السبل التي تعزز من هذه القابلية المينائية المهمة والتي عملت عليها الشركة لأنجاح مهامها بالشكل المطلوب على وفق التوجهات العالمية بهذا الخصوص .واوضح ...

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