كل له أكثر من وجه في.. رغبات ممنوعة

2019/09/21 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوسف عبود جويعد: إن التنوع الحاصل في فن صناعة الرواية، وابتكار المعالجات الفنية الحديثة، وخلخلة الرتابة وتحريكها، والابتعاد عن القوالب الجاهزة، ومحاولة الروائيين تغيير الأدوات السردية الكلاسيكية، والبحث عن أنماط وأساليب جديدة تدخل ضمن مسار بناء الرواية، تلك الأمور هي واحدة من الأسباب التي جعلت الرواية تتسيّد الساحة الأدبية وتتفوق على بقية الأجناس الأدبية، وإطالة ...

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