2019/09/21 | 20:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بريشة الفنان عبدالامير الركابي
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاريكاتير اليوم: المخدرات.. مجتمع يموت) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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