القبض على متعاطي مخدرات بحوزته كمية من الكرستال في الموصل

2019/09/21 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على متعاطي مخدرات بحوزته كمية من الكرستال شرقي الموصل.

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