مسؤول ايراني: سنحارب بالحشد الشعبي

2019/09/21 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعتبر أحد أبرز رجال الدين والسياسة في ايران آية الله أحمد علم الهدى، وأن “مساحة بلاده هي أكبر من حدودها الجغرافية، عازيا السبب إلى أن “كافة الفصائل المسلحة، التي تدعمها طهران في الشرق الأوسط هي جزء من إيران”.وقال أحمد علم الهدى، إن “إيران اليوم ليست فقط إيران، ولا تحد بحدودها الجغرافية.الحشد الشعبي في العراق، وحزب الله في لبنان، وأنصار الله في اليمن، وقوات الدفاع الوطني في سوريا، والجهاد الإسلامي وحماس في فلسطين، هذه كلها إيران”، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.وأوضح علم الهدى، مخاطبا الرياض “هل تعلمون أين تقع إيران؟ أليس جنوب لبنان إيران؟ أوليس حزب الله إيران؟ جنوبكم وشمالكم إيران”، مؤكدا أن الهجوم الذي استهدف منشآت النفط التابعة لأرامكو في السعودية جاء من الشمال.وأضاف “يقول الأمريكيون والسعوديون أن إيران وراء الهجوم، الجميع يدرك أنهم يريدون خداع العالم”، محذراً من أن “أي ضربة عسكرية لإيران ستؤدي إلى تحويل إسرائيل إلى رماد”.وآية الله أحمد علم الهدى، هو إمام جمعة مدينة مشهد الواقعة شمال شرقي إيران، ثاني كبرى مدن البلاد، وهو أيضا عضو في مجمع الخبراء المكلف باختيار المرشد الأعلى والإشراف على عمله وحتى إقالته.وتأتي تصريحاته بعد حوالي أسبوع على الهجوم، الذي استهدف منشأتين نفطيتين في السعودية، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، فيما تتهم الرياض وواشنطن، إيران بالضلوع فيه.

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