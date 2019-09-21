تقنية جديدة لشحن الهاتف في 30دقيقة فقط

2019/09/21 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

استعرضت شركة Oppo الصينية تقنية جديدة طورتها لشحن بطارية الهواتف الذكية في زمن قياسي يبلغ 30 دقيقة تقريبا.

وتبعا للخبراء في الشركة فإن تقنية

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