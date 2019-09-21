بحوزته مادة مخدرة.. الداخلية تعلن اعتقال متهم شرقي الموصل

2019/09/21 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن اعتقال متهم بحوزته مادة الكرستال المخدرة شرقي مدينة الموصل.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان

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