“انصارالله” يعلنون وقف الهجمات على السعودية ويطالبون برد مماثل

2019/09/21 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة أنصار الله مساء الجمعة، وقف استهداف الأراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ.

وقال المشاط، في خطاب مسجل، بثته قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين: “نأمل من الرياض أن ترد على هذه المبادرة بأحسن منها، وإن لم تستجب السعودية للمبادرة واستأنفت القصف، فسيكون من حقنا الرد عليها، وننتظر إعلاناً مماثلاً بوقف كل أشكال الاستهداف الجوي لأراضينا”.

وبثت القناة الخطاب المسجل للمشاط بمناسبة الذكرى الخامسة لـ”ثورة سبتمبر” (تحرير صنعاء).

وأضاف المشاط: “بعد قرابة الخمسة أعوام من العدوان الغاشم بإمكاناته الواسعة ها نحن أقوى عزماً، وأمضى إرادة، وأكثر تماسكا، وأكثر تقدماً في كل المجالات”.

وأشار المشاط إلى أن “قدراتهم العسكرية تشهد تطوراً مذهلاً على مستوى الرفد للجبهات والتأهيل وبناء القوة الاحتياطية الضاربة”.

وقال: “نعتز بالقدرات المتعاظمة في جانب التصنيع العسكري، وما سيكشف عنه في الفترة المقبلة من تقدم كبير في مجال الدفاع الجوي والصاروخي”.

وحذر المشاط “العدوان”، في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية، “من الاستمرار في احتجاز السفن المرخصة أممياً، وإصراره على تحويل البحر الأحمر إلى ساحة مواجهات”.

ودعا المجتمع الدولي إلى وقف “قرصنة العدوان وممارساته التعسفية المستخفة بمعاناة أبناء الشعب اليمني وتهديده للملاحة البحرية”.

ودعا المشاط “دول العدوان” إلى رفع الحظر عن مطار صنعاء فوراً، ووقف اعتراض السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة.

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