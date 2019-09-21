“بالوثيقة” برلماني يطلب عرض “قضاة” على لجنة طبية للتحقق من اهليتهم الصحية والبدنية!

2019/09/21 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق خاطب عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي رئيس الجمهورية برهم صالح بصفته حاميا للدستور عرض اعضاء المحكمة الاتحادية على لجنة طبية مختصة للتحقق من اهليتهم الصحية والبدنية كون اغلبهم تجاوز سن التقاعد القانوني 63 سنة ولايزال في الخدمة ويصدر قرارات مهمة.

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