اعتقال ايراني متهم بتهريب وترويج المخدرات في البصرة

2019/09/21 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ البصرة

اعلنت

مديرية شرطة محافظة البصرة ، اليوم السبت ، عن اعتقال شخص ايراني الجنسية متهم

بتهريب وترويج المخدرات في قضاء ابي الخصيب .

وذكر

بيان صادر عن المديرية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان ” قوة من الاجهزة

الامنية وبناءً على معلومات دقيقة ، اعتقلت في الحي العسكري في قضاء ابي الخصيب

متهم ايراني بترويج وتهريب المخدرات ، وضبط بحوزته (230) غرام مواد مخدرة وكمية من

العملة الاجنبية وميزان الكتروني ومسدسين “.

واشار

البيان الى ” اتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية اللازمة ، واحالته الى الجهات

المختصة لاستكمال التحقيق معه “.

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