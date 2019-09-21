2019/09/21 | 20:10

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الزوراء تتوصل لاتفاق نهائي مع قاسم وتسمية كادره المساعد

السبت

21

أيلول

2019 :

07:55 pm

21

توصلت ادارة نادي الزوراء، اليوم السبت، إلى إتفاق نهائي مع

باسم قاسم لقيادة الفريق في الموسم الكروي الحالي بدلاً من حكيم

شاكر.وذكر مصدر، إن "إدارة الزوراء اكملت اتفاقها مع المدرب باسم قاسم

لتدريب فريق الكرة بدلاً من حكيم شاكر".واضاف أن "باسم قاسم وافق على شروط الإدارة بالابقاء على مدرب حراس

المرمى جليل زيدان".وبين أن "الكادر التدريبي للنوارس سيتألف من (باسم قاسم مدرباً واحمد

خضير وحيدر عبدالامير مساعدين وجليل زيدان مدربا للحراس ونصير عبد

الامير مدرباً للياقه)".واكد أن "التوقيع الرسمي سيكون يوم غد الاحد في مؤتمر صحفي سيحدد وقته

من قبل إدارة النادي".

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