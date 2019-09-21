ادعم نادي الطلبة بـ1000 دينار.. التعليم العالي تفرض استقطاعا شهريا من رواتب التدريسيين والموظفين! “وثيقة”

2019/09/21 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق وجه وزير التعليم العالي قصي السهيل باستقطاع مبلغ (1000) دينار من رواتب التدريسيين والموظفين كاشتراك شهري لدعم نادي الطلبة.كما دعا السهيل كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة الى تقديم التسهيلات لنادي الطلبة من اخلال استخدام الملاعب والمنشآت ذات العلاقة.

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