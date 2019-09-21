2019/09/21 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب عضو لجنة النزاهة النيابية، يوسف كلابي، بعرض قضاة المحكمة الاتحادية على لجان طبية مختصة.

وبحسب وثيقة حصلت عليها "الغد برس"، اليوم السبت، صادرة من مكتب الكلابي، انه "استنادا الى قانون تمديد خدمة القضاة ، ولاهمية قرارات المحكمة الاتحادية العليا في استقرار الوضع السياسي والامني والاداري لكل العراق، عليه نطلب عرض اعضاء المحكمة الاتحادية على لجنة طبية مختصة لغرض بيان اهليتهم الصحية والبدنية لممارسة مثل هكذا مهمة، حيث ان سن التقاعد هو ٦٣ سنة واغلب السادة تجاوز السبعين مما يستدعي التأكد من اهليتهم الصحية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. نائب يطالب بعرض قضاة المحكمة الاتحادية على لجان طبية مختصة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. نائب يطالب بعرض قضاة المحكمة الاتحادية على لجان طبية مختصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).