عبدالمهدي يدعو المحافظين الى تهيئة الظروف المناسبة لمشاريع تطوير البنى التحتية في ضوء زيارة الصين

2019/09/21 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

عقد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي ، فور وصوله الى العاصمة الصينية بكين، اليوم السبت ، اجتماعا مع السادة المحافظين من اعضاء الوفد الرسمي ، تركّز حول رؤية الحكومة لعلاقة التعاون والشراكة مع الصين والنهضة التي حققتها هذه الدولة والإستفادة من تجربتها الناجحة ، الى جانب استعراض الجهود التي بذلت للوصول الى هذا المستوى من العلاقة.

وذكر لمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "الغد برس"، ان عبدالمهدي دعا "المحافظين الى المزيد من التعاون والتنسيق وتهيئة الظروف المناسبة لمشاريع تطوير البنى التحتية في ضوء زيارة الصين الحالية والتفاهمات الجارية مع الجانب الصيني من اجل توقيع اتفاقات لتطوير البنى التحتية التي تخدم الجميع وتؤسس عليها جميع مشاريع الإعمار".

واضاف البيان انه "تحدّث السادة المحافظون عن اولوياتهم وواقع المحافظات في مختلف القطاعات، مبدين ملاحظاتهم واقتراحاتهم سواء مايتعلق منها بالمشاريع الحالية او المستقبلية مع الجانب الصيني على وجه الخصوص".

وأعربوا وفقا للبيان، عن "تقديرهم لمبادرة رئيس مجلس الوزراء في اصطحاب جميع المحافظين في زيارة الصين، وإشراكهم في المباحثات مع المسؤولين الصينيين والإطلاع على التجارب الاقتصادية والعمرانية الناجحة في المقاطعات الصينية".

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