القبض على الارهابي الذي قام بتزويد المتهم بتفجير كربلاء بعبوة ناسفة

2019/09/21 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على ارهابي بداعش قام بتزويد المتهم بتفجير كربلاء بعبوة ناسفة.وقال مصدر امني في تصريح صحفي :” ان القوات الامنية القت القبض على المتهم (يعقوب عباس محيسن هاشم الجنابي) المكنى أبو عائشة ، الذي اعترف بانتمائه لتنظيم داعش “.واضاف :” انه قام بنقل العبوة وتسليمها للمتهم (إبراهيم حميد جاسم الجنابي) […]

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