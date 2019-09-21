2019/09/21 | 20:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماهي البلشقه والفرعونية ؟#بين_الناس) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: uz7c7zaWGHE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماهي البلشقه والفرعونية ؟#بين_الناس) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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