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البارزاني: إقليم كردستان ملتزم بحماية ودعم السلام


البارزاني: إقليم كردستان ملتزم بحماية ودعم السلام
2019/09/21 | 20:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

أكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم السبت، التزام إقليم كردستان بحماية ودعم السلام، وذلك ...

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