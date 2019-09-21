2019/09/21 | 20:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
البارزاني: إقليم كردستان ملتزم بحماية ودعم السلام) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم السبت، التزام إقليم كردستان بحماية ودعم السلام، وذلك ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
البارزاني: إقليم كردستان ملتزم بحماية ودعم السلام) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( البارزاني: إقليم كردستان ملتزم بحماية ودعم السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).