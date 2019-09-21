البارزاني: إقليم كردستان ملتزم بحماية ودعم السلام

2019/09/21 | 20:52

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بغداد:سومر نيوز

أكد رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، اليوم السبت، التزام إقليم كردستان بحماية ودعم السلام، وذلك ...

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