القبض على الخلية المنفذة لتفجير كربلاء

2019/09/21 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مصادر امنية عراقية يوم السبت باعتقال افراد الخلية المنفذة للهجوم الذي استهدف حفالة عند مدخل مدينة كربلاء.

وقالت المصدر ان الخلية مؤلفة من ثلاثة ارهابيين، مشيرا الى القوات الامنية تمكنت من اعتقالهم جميعا.

اعلن تنظيم داعش يوم السبت مسؤوليته عن الاعتداء الذي أدى إلى مقتل 12 شخصا قرب مدينة كربلاء العراقية أمس.

وقالت خلية الإعلام الأمني يوم الجمعة ان ما لا يقل عن 12 شخصا قتلوا فيما اصيب اخرون حصيلة انفجار عبوة ناسفة داخل باص لنقل الركاب عند مدخل محافظة كربلاء.

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