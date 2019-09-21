نينا بتروفنا : الأحلام المستحيلة لشاعر هائم

2019/09/21 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.جودت هوشيار حسب الشيخ جعفر ، شاعر مبدع ، وربما أهم شاعر عراقي في الجيل التالي للجيل المؤسس للشعر الحر أو بتعبير أدق ، شعر التفعيلة (بدر السياب ، عبدالوهاب البياتي ، بلند الحيدري ، نازك الملائكة ) ، ويتميز عنهم بتناول الجنس ، بأعتباره اعلى (قيمة) في الحياة ، والخمر وسيلة لأستعادة الذكريات …

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