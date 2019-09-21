2019/09/21 | 21:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بصريون يطالبون بإعادة إعمار منفذ الشلامجة الحدودي.. علي البطاط) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بصريون يطالبون بإعادة إعمار منفذ الشلامجة الحدودي.. علي البطاط) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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