2019/09/21 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية: اعتقال عصابة مكونة من ثلاث متهمات يقومن بسرقة المراجعين والمرضى في مجمع مدينة الطب ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/21 | 21:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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