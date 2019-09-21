خبير اقتصادي: هذا ما سيفعله عبد المهدي في الصين

2019/09/21 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عد خبير اقتصادي زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الصين "بروتوكولية"، فيما كشف الهدف الحقيقي من هذه الزيارة.

وقال ماجد الصوري {للفرات نيوز} انه" منذ 2003 الى الان جميع مؤتمر الخاصة بالاستثمار واخرها مؤتمر الكويت لم تثمر شيئا بسبب الأوضاع الداخلية".



مبينا ان" زيارة عبد المهدي الى الصين هدفها الاطلاع على تطورات هذه الدولة للنهوض بالبنى التحتية للعراق وأبرزها معضلة الكهرباء".



وأضاف ان" الهدف الأساسي لزيارة عبد المهدي هو سامي للارتباط مع الصين"، مشيرا الى ان" المشكلة ليس في الرغبة او الاتفاقات بل هل نحن قادرون لتامين عملية التنمية وتوفير أجواء ملائمة للاستثمار في العراق؟".وتابع الصوري ان" العراق لن يوقع في هذه الزيارة عقوداً او اتفاقيات بل سيوقع مذكرات تفاهم فقط خلال اليومين القادمين"، متسائلا" كم مذكرة تفاهم وقعت ولم تتطبق بسب الظروف السياسية والاقتصادية بسبب غياب هوية العراق الاقتصادية؟".واكد ان" الزيارة عادة تكون من اجل على التطور العام في الصين، وقد حملت معها شخصيات اقتصادية منها الزراعي والصناعي والمالية وغيرهم وكذلك من القطاع الخاص".وتوجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي مساء الاربعاء الماضي على رأس وفد كبير جمهورية الصين الشعبية في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.ووصل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي صباح الخميس الماضي الى مدينة خيفي في جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد كبير، للمشاركة بأعمال المؤتمر العالمي للتصنيع.انتهى

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