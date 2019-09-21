زيدان يعلق على مصيره مع الريال بعد

2019/09/21 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، اليوم السبت، أنه يشعر بمتانة موقعه في الإدارة الفنية لنادي ريال مدريد ، رغم الخسارة القاسية التي

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