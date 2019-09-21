بحادث سير.. اصابة 15 شخصا بينهم اطفال ونساء شمال الديوانية

2019/09/21 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الديوانية

اكدت دائرة صحة الديوانية ،اليوم السبت، ان شعبة الطوارئ في مستشفى عفك العام استقبلت 15 اصابة بحادث مروري مروع اثر تصادم سيارتين على

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