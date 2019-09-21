2019/09/21 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، فور وصوله الى العاصمة الصينية بكين اليوم السبت ، اجتماعا مع المحافظين من اعضاء الوفد الرسمي.وذكر المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقته وكالة صدى ، إن “الاجتماع تركّز حول رؤية الحكومة لعلاقة التعاون والشراكة مع الصين والنهضة التي حققتها هذه الدولة والإستفادة من تجربتها الناجحة ،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبدالمهدي يصل العاصمة بكين و يعقد اجتماعا مع المحافظين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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