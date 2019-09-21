غريفيث يدعو إلى الاستفادة من مبادرة أنصار الله وإحراز تقدم للحد التصعيد العسكري

2019/09/21 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال غريفيث إن "مبادرة أنصار الله بشأن وقف استهداف منشآت السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية".وأضاف أن "تنفيذ المبادرة التي أطلقها أنصار الله بحسن نية يمكن أن يشكل رسالة قوية حول الإرادة لإنهاء الحرب"، داعيا إلى الاستفادة من فرصة مبادرة أنصار الله وإحراز تقدم في الخطوات اللازمة للحد التصعيد العسكري.

انتهى.ص.هـ.ح.

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