السيد الحوثي: مع استمرار العدوان ستصل الضربات الأكثر إيلاماً وفتكاً إلى عمق مناطقهم

2019/09/21 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال السيد الحوثي في كلمة بالذكرى الخامسة لثورة 21 سبتمبرإن "مع استمرار العدوان والحصار ستصل الضربات الأكثر إيلاماً والأشد فتكاً والأكبر تأثيراً إلى عمق مناطقهم وأكد السيد الحوثي على المواطنين في المناطق المستهدفة بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن تلك المنشآت. انتهى.ص.هـ.ح.

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