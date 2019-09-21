2019/09/21 | 21:12

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ديالى..



داعش تستهدف "الجراد"

هاجم ارهابيو داعش، قرية في خانقين.وقال مسؤول لجنة تنظيمات جلولاء للاتحاد الوطني الكردستاني خليل

خداداد في تصريح صحفي، ان" ارهابيي داعش هاجموا ليلة السبت، قرية

المعدان التابعة لقضاء خانقين، مستهدفين عائلة معروفة هناك تسمى عائلة

{الجراد}".وأضاف ان" الارهابيين احرقوا 5 منازل كما قتلوا 30 رأس جاموس".وبين ان" الهجوم لم يسفر عن اية خسائر بشرية"، لافتا الى ان"

الارهابيين بعد ارتكابهم جريمتهم فروا الى جهة مجهولة".

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