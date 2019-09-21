2019/09/21 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نادي السماوة يعلن اعتماده نظام جديد لتسديد مستحقات لاعبيه

كشفت إدارة نادي السماوة، اليوم السبت، انها اعتمدت نظام العقود بدلا

من الرواتب الشهرية لدفع المستحقات المالية للاعبين، وذلك على شكل

ثلاث دفعات توزع في بداية ومنتصف ونهاية الموسم الحالي.وقال الناطق باسم النادي علي عزيز في تصريح صحفي، إن "الادارة قررت

اتباع هذا الأسلوب في الموسم الحالي بعكس المواسم الماضية التي اعتمد

فيها نظام الرواتب الشهرية"، مبنيا أن "اللاعبين استلموا فعليا الدفعة

الأولى من مستحقاتهم فيما سيتم تسليم الدفعة الثانية في نهاية المرحلة

على أن تسلم الدفعة الثالثة في نهاية المرحلة الثانية من الدوري".

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