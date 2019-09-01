2019/09/21 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qcTlpQdfgiM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فقه المصطفى .. فقه الشعائر - 2019/9/21) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فقه المصطفى .. فقه الشعائر - 2019/9/21) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).