مصطفى محمد غريب - نص مقدمة المقام

2019/09/21 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مصطفى_محمد_غريب سألتُ نفسي مرتينثم انتظرت ساعةً وساعتينبقيتُ حقبةً وحقبتينثم نسيتُ الأسئلةقدام حائطٍ من الحجر الصوانوقفتُ منتظراً جوابمنتظراً في لجة القلق الحزينسفينة الإبحار نحو حلمنا الموعود كي المس المقامأتابع الخطوطدون رعب أو ضغينةدون جبنٍ أو بطولة.وفجأةً رأيت في المرآة وجهي سابحاً، مرتدياً قناع من كلسٍ مشفرٍ كظيم بجانب الحديد يغسلهُ الغبارشاهدتُ سي......

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