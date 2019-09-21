رابح لونيسي - من وراء إنحراف الثورات؟

2019/09/21 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رابح_لونيسي يذهب الكثير من علماء إجتماع الثورات، وعلى رأسهم كرين برنتون Crane Brinton في كتابه "تشريح الثورة" إلى القول بأن كل ثورة تعود إلى نقطة الصفر بعد فترة من إنتصارها، لكن بتطورات طفيفة، فيعود الإستغلال والإستبداد الذي قامت ضده بشكل آخر، ويتم قهر وإستغلال الطبقات الشعبية التي كانت هي وقود تلك الثورات.يذهب مثلا المفكر الإيراني على شريعتي في طرحه بالنسبة للأديان التي يشبهها بالثورات بقوله أن بعد وف......

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