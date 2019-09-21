2019/09/21 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_مهاجر الانتخابات وطريقة التمثيل-طالب بعض السياسيين بقيام انتخابات مبكرة.ولكن يجوز للمرء ان يتشكك في جدوى هذا التدبير لان مشاكل السودان كثيرة ومعقدة لذلك لن يتمكن طرف بمفرده من إيجاد الحلول الناجعة لها.ان هذه البلد التي مزقتها الحرب المشتعلة منذ عام 1955,ولم تتوقف الا 11 عاما, تحتاج بلا شك الى سلام شامل وعدالة وحريات واسعة والى عمل جاد من اجل تفكيك كتائب الظل ودولة المؤتمر الوطنى العميقة والتي ......

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