“بالفيديو” مسرور البارزاني يقرع “جرس” إحدى المدارس إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد

2019/09/21 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق قام رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان بقرع “جرس” إحدى المدارس في دهوك إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد .وقال رئيس الحكومة في كلمة له “نعمل جاهدين على النهوض بمستوى التعليم في مدارسنا لاسيما المدارس الحكومية، وذلك لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي”.

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