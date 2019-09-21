وزير الداخلية اقليم كردستان : اية جهة تقف خلف الهجمات على المقار الحزبية سيتم التعامل معها وفقا للقانون

2019/09/21 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان ريبر احمد اليوم السبت ان اية جهة تكون خلف الهجمات على المقار الحزبية سيتم التعامل معها وفقا للقانون، مشيرا الى الاستمرار في اجراء التغييرات في المناصب الحكومية.وقال احمد في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم :” ان اطلاق النار على المقار يخالف سياسة حكومة اقليم كردستان “، موضحا […]

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