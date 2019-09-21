ذي قار تتريث بازالة المساكن العشوائية

2019/09/21 | 21:20

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(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني عن التريث في اجراءات رفع التجاوزات للمساكن العشوائية ، مراعاة للحالة الانسانية ولحين ايجاد بديل مناسب .

وقال الخاقاني في بيان اورده مكتبه الاعلامي ان” المجلس خاطب ديوان المحافظة بكتاب رسمي بشان التريث برفع التجاوزات للسكن العشوائي في عموم الوحدات الادارية”.

وذكر ان ” مشكة المنازل العشوائية تتطلب ايجاد بدائل ومعالجات مناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية والدوائر المختصة “.

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