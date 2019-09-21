بالجرم المشهود.. القبض على 3 متهمات يقومٌن بسرقة المراجعين في مدينة الطب

2019/09/21 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، السبت، القاء القبض على 3 متهمات يقومٌن بسرقة المراجعين في مجمع مدينة الطب ببغداد.

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