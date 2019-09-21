الإثنين.. القضاء الفرنسي يحاكم خمس داعشيات ومرشدهن المقتول بالعراق

2019/09/21 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ بعد غدٍ الإثنين، في باريس، محاكمة خمس نساء في تنظيم داعش الإرهابي ومرشدهن رشيد قاسم، الداعية لدى التنظيم الإجرامي الذي قتل على الأرجح في العراق، بعد ثلاث سنوات من محاولة اعتداء على كاتدرائية نوتردام في باريس.

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