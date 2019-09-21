2019/09/21 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قتل شخصان وأصيب 11 آخرون بجروح جراء إطلاق نار حدث في أحد المقاهي الرياضية بولاية كارولاينا الجنوبية، اليوم السبت، بحسب الشرطة المحلية.وجاء في بيان نشر على موقع مكتب رئيس الشرطة في مقاطعة لانكاستر، باري فايل: “هناك قتيلان وعديد من الجرحة حالاتهم خطيرة”، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتيلان و11 جريحا نتيجة إطلاق نار في مقهى جنوب شرق الولايات المتحدة وكالة خطوة برس.

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