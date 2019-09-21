الحكيم يدعو الى حل ازمة البطالة بتحريك الاقتصاد ويطالب بانضاف المحاضرين المجانيين

2019/09/21 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم السبت، حل ازمة البطالة بتحريك الاقتصاد، فيما طالب بانضاف المحاضرين المجانيين.

وقال الحيكم في بيان تلقته "الغد برس"، "التقينا اليوم جمعا من القيادات والكفاءات الشبابية ضمن فعاليات ديوان بغداد للشباب واستمعنا الى مداخلاتهم وبينا مايأتي، ان تعامل تيار الحكمة مع الشباب لم يكن شكليا بل من منطلق الايمان بالطاقات والكفاءات الشبابية وقدمنا نماذج قيادية شبابية ناجحة، حديثنا ورهاننا على الشباب لم يكن شعارا مرحليا انما منهج عمل من خلال تمكينهم والايمان بقدراتهم رغم لوم وتحذيرات الكثير من القوى السياسية".

واضاف "عملنا على التكامل بين الاجيال فسمة تيار الحكمة سمة الشباب وحضور اهل التجربة ممن راكموا الخبرات".

ولفت الى "سمة المجتمع العراقي انه مجتمع شاب تطغى عليه الصفة الشبابية وهذا ما يتطلب دعمهم وتمكينهم واستثمارهم،" داعيا الشباب لانتزاع حقوقهم والتصدي وعدم الخوف من الاستهداف وحذرنا من التعامل السلبي مع الانجازات وترويج الاشاعات".

وقال ان "النظام السياسي في العراق هو نظام برلماني والعمل السياسي ليس سبة وعلى الشباب الانخراط بالعمل السياسي واخذ مكانتهم وفق مايرونه اقرب لرؤاهم وافكارهم"، داعيا ايضا الى "المشاركة في الانتخابات واختيار الاكفأ لتغيير الواقع وحذرنا من دعوات المقاطعة ومآرب مطلقيها الذين يدعون للمقاطعة فيما يخرجون جمهورهم للمشاركة".

وبين انه "خرجنا للمعارضة بعد تشخيصنا للواقع وللمعادلة التي انتجت الحكومة ولن نتحمل مسؤولية حكومة لسنا شركاء في قرارها وعلى الموالاة تحمل مسؤولية الحكومة"، موضحا انه "نجح تيار الحكمة في أن يكون المبادر لخلق حالة الموالاة والمعارضة وانهاء الديمقراطية التوافقية".

ولفت الى "معارضتنا للحكومة لا للنظام وهي دستورية وسياسية تحظى بغطاء قانوني ووصلنا الى خطوات متقدمة في تشكيل جبهة المعارضة وحكومة الظل".

وقال الحيكم "نستغرب من تجاهل مشكلة المحاضرين المجانيين ، وندعو لانصافهم وتضمين حقوقهم في الموازنة القادمة، مبينا "نحتاج الى معايير في اختيار الدرجات الخاصة وان تكون المفاضلة على اساس الكفاءة والخبرة مستقلا كان ام سياسيا من تقدم اليها".

وطالب "بحل ازمة البطالة بتحريك الاقتصاد ومغادرة الدولة الريعية والزام الشركات الاجنبية بتشغيل العمالة العراقية والارتقاء بثقافة العمل".

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